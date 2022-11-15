Advertisement

عربي-دولي

إغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1011040-638041454568147533.jpg
Doc-P-1011040-638041454568147533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" اليوم بمقتل عقيد من الحرس الثوري الإيراني في شمال غرب البلاد.


وأشارت "تسنيم" إلى أن "العقيد رضا الماسي استشهد مساء اليوم خلال أعمال الشغب في بوكان".


وبحسب التقارير، فقد قتل العقيد الماسي على يد مجهولين في منطقة حصار بمدينة بوكان، بعد "فشل هذه العناصر بإحداث اضطرابات في المدينة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-11-16
04:18 | 2022-11-16
04:17 | 2022-11-16
04:15 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
03:38 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website