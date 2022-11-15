إغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني

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أفادت وكالة أنباء "تسنيم" اليوم بمقتل عقيد من الحرس الثوري الإيراني في شمال غرب البلاد.وأشارت "تسنيم" إلى أن "العقيد رضا الماسي استشهد مساء اليوم خلال أعمال الشغب في بوكان".وبحسب التقارير، فقد قتل العقيد الماسي على يد مجهولين في منطقة حصار بمدينة بوكان، بعد "فشل هذه العناصر بإحداث اضطرابات في المدينة".