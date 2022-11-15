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عربي-دولي

"شباب الأحياء" يدعون إلى عصيان مدني في إيران

Lebanon 24
15-11-2022 | 17:33
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تقترب إيران من عصيان مدني واسع، بعد أن بادر المحتجون إلى تنظيم أنفسهم في المدن الرئيسية ومراكز المحافظات، في وقت أجرى قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، زيارة لبغداد غداة قصف الحرس الثوري إقليم كردستان.
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وسط دعوات للعصيان المدني، شهد العديد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران ومحافظات جيلان وكردستان وشيراز، إضراباً نفّذه أصحاب المتاجر، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات شعبية عُرفت بـ «ثورة البنزين» عام 2019. وفي بيان طالبت مجموعة «شباب أحياء طهران»، المواطنين بعدم دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز بما يشبه العصيان المدني. كما حثتهم على الامتناع في تلك الأيام الثلاثة عن القيام بأعمال البنوك والتسوق، وإغلاق المتاجر. كذلك طلبت من المواطنين مقاطعة الشركات التي تقدم دعايتها في التلفزيون الإيراني.
بدورها، أعلنت لجنة «مبادرة زاغروس» في بيان، أن «شباب كردستان جنباً إلى جنب المدن الأخرى في البلاد، سيجعلون أيام 15و16و17 من شهر نوفمبر جحيماً على النظام الإيراني».
من جهتها، دعت مجموعة «شباب أحياء تبريز» إلى تجمع عام، وأعلنت أنه لن يتم افتتاح مدرسة أو جامعة أو شركة تجارية اعتباراً من اليوم. إلى ذلك، انضمت أيضاً مجموعة «شباب أحياء كرج» إلى تلك المجموعات، حاثة الجميع على المشاركة في التظاهرات. وفي وقت تسعى السلطات الإيرانية لنزع فتيل الاحتجاجات المستعرة في البلاد، منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد توقيفها من الشرطة، بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي، أفرجت لجنة رفيعة المستوى أرسلها المرشد علي خامنئي إلى محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة، عن 38 شخصاً من المعتقلين والموقوفين خلال الصدامات الدامية التي اندلعت بين أهالي وقوات أمنية، وأسفرت عن مقتل نحو 150 وجرح العشرات. لكن خطوة التهدئة بالمنطقة التي تنشط بها جماعة سنيّة انفصالية قرب حدود باكستان وأفغانستان، ترافقت مع خروج تظاهرات جديدة مناهضة للنظام في عدد من المناطق بطهران بينها محطة المترو. ونظّم محتجون تظاهرة حاشدة في سنندج رددوا خلالها «كردستان ستكون مقبرة الفاشية في إيران».
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