الناتو ومجموعة السبع يدينون الهجمات الصاروخية على أوكرانيا

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اجتمع قادة كندا والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، اليوم الأربعاء وأصدروا بيانا دانوا فيه الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا.وجاء في البيان "ندين الهجمات الصاروخية البربرية التي شنتها روسيا على المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية يوم الثلاثاء".وأضافوا "ناقشنا الانفجار الذي وقع في الجزء الشرقي من بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. نقدم دعمنا الكامل ومساعدتنا في التحقيق الجاري في بولندا".وأردف البيان "اتفقنا على البقاء على اتصال وثيق لتحديد الخطوات التالية المناسبة مع استمرار التحقيق".