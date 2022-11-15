Advertisement

عربي-دولي

ماذا قال بايدن عن الصواريخ على بولندا؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1011129-638041759956989400.jpeg
Doc-P-1011129-638041759956989400.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا قد أُطلق من روسيا، متعهدا بتقديم كل الدعم للسلطات البولندية.

 جاء ذلك عقب اجتماع جمعه بقادة دول حليفه على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البلجيكي: نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا
lebanon 24
16/11/2022 11:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الأوكراني
lebanon 24
16/11/2022 11:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الأوكراني
lebanon 24
16/11/2022 11:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الصور تظهر أن صاروخ بولندا يعود لمنظومة إس 300 الأوكرانية
lebanon 24
16/11/2022 11:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24

جو بايدن

بولندا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-11-16
04:18 | 2022-11-16
04:17 | 2022-11-16
04:15 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
03:38 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website