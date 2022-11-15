ماذا قال بايدن عن الصواريخ على بولندا؟

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا قد أُطلق من روسيا، متعهدا بتقديم كل الدعم للسلطات البولندية.



جاء ذلك عقب اجتماع جمعه بقادة دول حليفه على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي.

Advertisement