ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية: عودة أميركا تبدأ الآن

قدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه المتوقع من مارالاغو بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة.

وقال ترامب في خطاب ترشحه إن عودة أميركا تبدأ الآن!، مضيفا أنه يريد أن يضمن عدم عودة جو بايدن للبيت الأبيض بولاية رئاسية جديدة في 2024.

كما شن حملة انتقادات واسعة على الحزب الديمقراطي، متهماً اليساريين بفرض حالة من التراجع على البلاد، بل تركيعها، وإدخالها في حروب نووية.

وأكد أن الإدارة الحالية أخفقت في عدة ملفات، موضحا ًأن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.