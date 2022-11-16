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عربي-دولي

عقب ترشح ترامب.. هذا ما أعلنه جو بايدن

Lebanon 24
16-11-2022 | 01:30
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رد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: "دونالد ترامب خذل أميركا".
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وأرفق جو بايدن التغريدة بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الأثرياء، وهاجم النظام الصحي، ودلل المتطرفين، وهاجم حقوق المرأة وحرّض العصابات العنيفة، من أجل محاولة قلب فوز عام 2020 إلى خسارة".
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