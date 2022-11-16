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عربي-دولي

مواد نووية بمواقع سرية.. مشروع قرار يدين ايران!

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:00
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قامت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مساء أمس الثلاثاء بتقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، وفق ما أفاد دبلوماسيان الثلاثاء.

 

عدم تحقيق أي تقدم

يأتي مشروع القرار الذي يطالب إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر تقرير للهيئة خلص إلى عدم تحقيق "أي تقدم" في تحقيق بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران.

 

إلى هذا، قال دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس إن مشروع "القرار قُدّم". وهو ما أكده مصدر آخر.

 

والنص الذي اطلعت عليه فرانس برس يشدد على أنه من "الضروري والملح" أن "تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية".

 

وكانت الوكالة قد تبنّت في حزيران الماضي قرارا مماثلا يدين إيران، صوتت ضده روسيا والصين.

(العربية)

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