فرنسا تتمهل: توخوا الحذر عند الحديث عن مصدر صواريخ بولندا

بعد حالة الاستنفار العام التي شهدتها الساحة الدولية خلال الساعات الماضية، على خلفية سقوط صاروخ "مجهول المصدر" قيل إنه روسي، سقط على الأراضي البولندية، مخلفا قتيلين، حذرت فرنسا من التسرع في القفزإلى استنتاجات.

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ودعت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الأربعاء، إلى توخي "أقصى درجات الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، مؤكدة أن "دولاً عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح.



كما حذرت من "خطر تصعيد كبير"، موضحة أن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته، لاسيما أن عدة دول تمتلك نفس النوع.



فيما قال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أن "هناك الكثير من المعدات في المنطقة وتركز كبير للأسلحة".