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عربي-دولي

حادث تصادم في مصر يودي بحياة جميع الركاب

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:00
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شهدت محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر حادث تصادم مروع بين سيارتين، الليلة الماضية، أسفر عن 14 قتيلا.

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة الوادي الجديد، أحمد محروس، لموقع "سكاي نيوز عربية": إن مرفق الإسعاف بالمحافظة تلقى إخطارا مساء الثلاثاء بوقوع حادث تصادم عند منطقة الكيلو 130 على طريق "أبو منقار - غرب الموهوب"، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة.
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وأضاف أنه بوصول سيارات الإسعاف للمكان تبين أن الحادث وقع بين حافلة "ميكروباص" وسيارة نقل ثقيل مما أسفر عنه مصرع 14 شخصا هم جميع ركاب السيارة الميكروباص وسائق السيارة النقل.
تم نقل الجثث للمستشفى لمشرحة المستشفى المركزي بالوادي الجديد تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحاث بعد مصرع 24 شخصا غرقا، السبت الماضي، سقطت بهم حافلة "ميني باص" في ترعة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، وأصيب في الحادث 6 أشخاص آخرون.

وأمرت النيابة العامة بحبس سائق الحافلة الغارقة في حادث الدقهلية حيث تبين أنه قفز منها قبل سقوطها في الترعة وأنه المتسبب في الحادث نتيجة السرعة الزائدة وتبين تعاطيه موادا مخدرة.
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