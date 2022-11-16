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عربي-دولي

البيان الختامي لقمة العشرين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:32
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دان البيان الختامي لقمة دول العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، الذي تمت الموافقة عليه اليوم الأربعاء "بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، لكنه رحب في الوقت نفسه باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
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وأعلنت مجموعة العشرين، في بيانها الختامي، أن "غالبية" الدول الأعضاء فيها "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا" معتبرة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي".

وأكد أكبر 20 اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".
 وجاء في بيان قمة العشرين أن في غالبية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا، مشدداً على ان الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي.
وتابع البيان: "مصممون على متابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية"، كما رحب البيان الختامي لقمة دول العشرين بـاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
قال البيان أيضا إنه يجب الالتزام بالقانون الدولي وإن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول، مذكراً بأن البنوك المركزية للدول الأعضاء ستستمر في معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب.
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