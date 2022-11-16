بايدن يستبعد "الحرب الباردة" مع الصين.. لكن التوترات قد تشتعل قريباً!

تطابق اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ إلى حد كبير مع ما كان متوقعا.



Advertisement ورد شي بطريقة مماثلة إلى حد ما، وقال إن "العلاقات الصينية الأميركية تواجه حاليا وضعا لا يصب في مصلحة أي من البلدين" وأعرب عن أمله في أن يتمكن هو ونظيره الأميركي من "توجيه العلاقات الثنائية في الاتجاه الصحيح". وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "في جزيرة بالي الإندونيسية، أجرى قادة القوتين العالميتين أول لقاء شخصي وجهاً لوجه، منذ أن تولى بايدن منصبه. وتأتي الجلسة التي عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى وسط جمود عميق للعلاقات بين البلدين، وكان الهدف المتواضع هو تثبيت ديناميكية متوترة وتمهيد الطريق أمام إمكانية إذابة الجليد بين الطرفين في المستقبل. وعقب تصريح الرئيسين، أكد المسؤولون أنه تم إحراز تقدم، وقال بايدن للصحفيين عقب الاجتماع المغلق الذي استمر ثلاث ساعات "أعتقد تماما أنه ما من داع لاندلاع حرب باردة جديدة". وأضاف أنه وشي "كانا صريحين وواضحين مع بعضهما البعض في كافة المجالات" وأشارا إلى حاجة بلديهما "ليكونا قادرين على العمل معًا" بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.ورد شي بطريقة مماثلة إلى حد ما، وقال إن "العلاقات الصينية الأميركية تواجه حاليا وضعا لا يصب في مصلحة أي من البلدين" وأعرب عن أمله في أن يتمكن هو ونظيره الأميركي من "توجيه العلاقات الثنائية في الاتجاه الصحيح".

وتابعت الصحيفة، "لقد مهد هذا اللقاء لنوع من التقدم المفاجئ. واتضح يوم الاثنين أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيتوجه إلى بكين في أوائل العام المقبل كجزء من حوار موسع بين البلدين. ويبدو أيضًا أن عددًا من مجموعات العمل المشتركة الحكومية الدولية - بما في ذلك المناقشات الثنائية المهمة حول تغير المناخ - من المقرر أن تستأنف عملها بعد أن قطعت الصين الاتصالات في أعقاب الزيارة المثيرة للجدل إلى تايوان التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في آب الفائت".

ورأت الصحيفة أن "التطورات المحلية دفعت الزعيمين إلى الجلوس معاً. في مؤتمر كبير للحزب الشيوعي الشهر الماضي، أمّن شي منصبه كزعيم رئيسي للدولة الصينية ذات الحزب الواحد ورفع من عدد الموالين لتعزيز قبضته غير المحدودة على السلطة. بالنسبة للمراقبين الخارجيين، إن فترة الحكم الطويلة الأمد لشي ، عززت الفكرة القائلة بأن الصين ستزداد عدوانية على المسرح العالمي، عازمة على تقويض النظام الدولي لصالحها مع تقليص مساحة المجتمع المدني والمعارضة في الداخل.وما أثار دهشة أكبر، أن بايدن خرج من انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي بتفويض أقوى مما كان متوقعًا، حيث فشلت الموجة الحمراء في الفوز بالأكثرية واستمر الديمقراطيون في السيطرة على مجلس الشيوخ. وقال إن نتائج الانتخابات تبرر نهج إدارته في السياسة الخارجية بعد الاضطرابات القومية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين "أعتقد أن الانتخابات التي أجريت في الولايات المتحدة ... بعثت برسالة قوية للغاية حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للعب".

وبحسب الصحيفة، "المفارقة هي أن بايدن، في بعض المجالات، حافظ على الوضع الراهن الذي تجلى في عهد ترامب، رافضًا إسقاط التعريفات الجمركية على الصين. كما أنه يمضي قدمًا في خطة طموحة لفك ارتباطه بالعنصر الأساسي لسلسلة التوريد التكنولوجي من الصين من خلال تعزيز تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة ووضع نظام معقد من ضوابط التصدير على هذه المعدات الرئيسية، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه إعلان بيروقراطي عن حرب اقتصادية. لم يصدر عن اجتماع شي وبايدن بيان مشترك، وهي خطوة دبلوماسية لطيفة عادة ما تشير إلى مستوى من الثقة والقضية المشتركة. من الواضح أن هذا ليس موجودًا، حيث لا يزال البلدان على خلاف حول مجموعة من القضايا، من السياسة التكنولوجية إلى تايوان. وأظهر تحليل القراءات المنفصلة لاجتماع الرئيسين الذي قدمته الولايات المتحدة والصين اختلافًا واضحًا. وروجت الولايات المتحدة لاتفاق شي مع بايدن على أنهما اتفقا على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا يهدد باستخدام الأسلحة النووية في حربه في أوكرانيا. لم يكن هذا الرأي موجودًا في ملخص الإجراءات في الصين، والذي نقل أن شي قال ببساطة إن الأزمة في أوكرانيا ليس لها "حل بسيط" وأنه "يجب تجنب المواجهة بين القوى الكبرى".

وتابعت الصحيفة، "كما ويعتبر الصدام حول تايوان قضية أكثر إلحاحًا. ووفقًا للقراءة الأميركية، ضغط بايدن على شي في مناقشات خاصة حول تصرفات الصين "العدوانية المتزايدة" تجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تشهد ارتفاعًا في المناورات العسكرية الصينية بالقرب من سواحلها ودخول مجالها الجوي. ورد شي، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، بأن مستقبل تايوان يقع في "جوهر المصالح الأساسية للصين" وهو "خط أحمر" يجب على الولايات المتحدة عدم تجاوزه. القول أسهل من الفعل. تعاطف الحزبين في الكونغرس مع محنة تايوان، حيث يدفع بعض المشرعين الآن تشريعات من شأنها أن تسمح للحكومة الأميركية بالقدرة على تسليح تايوان وتدريبها قبل الغزو العسكري الصيني بنفس الطريقة التي ساعدت بها أوكرانيا بعد أن اجتازت الدبابات الروسية حدودها. ويعتقد المخططون العسكريون الأميركيون أن احتمال قيام الصين بعمل عسكري ضد تايوان مرتفع في السنوات المقبلة".

ورأت الصحيفة أن "المناقشات بين شي وبايدن قد تؤدي إلى خفض حدة التوترات في الوقت الحالي. لكن في الوقت الذي من الممكن لواشنطن وبكين محاولة وضع حواجز حماية على علاقتهما، فإن الحساسيات بشأن تايوان عالية وخطر سوء التفاهم حاد. إن عدم تراجع بايدن أو من يخلفه عن تضامنهم مع تايوان قد يسبب مشكلة بالنسبة لشي، هو الذي وعد بتوحيد تايوان في نهاية المطاف مع البر الرئيسي. وقال وو شينبو، عميد الدراسات الدولية بجامعة فودان في شنغهاي، في حديث لأحد الزملاء، "تعتقد الولايات المتحدة أنه طالما ما من صراع أو أزمة في العلاقات، فلا بأس بذلك. لكن الصين تريد أن ترى دليلاً على التقدم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتايوان".

ويصر بعض المحللين على أن الصراع ليس من الضروري أن يحدث على الأرجح. كتبت جيسيكا تشين فايس في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "لم تعد الحرب على تايوان غير واردة، لكنها ليست حتمية بأي حال من الأحوال، خاصة إذا عملت الولايات المتحدة على تعزيز صدقية التهديدات المشروطة والضمانات المشروطة التي حافظت على السلام لعقود". ومع ذلك، فإن غياب الدبلوماسية الهادفة بين القوتين يمهد الطريق لمزيد من الاحتكاك".