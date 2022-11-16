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عربي-دولي

هذه الطفلة رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات.. أين ولدت؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:49
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وصلت الطفلة الفلبينية فينيس إلى هذا الكوكب لتجعل عدد السكان 8 مليارات، وذلك بعد 11 عاماً من وصول الأرض إلى 7 مليارات نسمة.

 

فقد وُلدت فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، مانيلا، عند الساعة 1.29 صباحاً.

 

وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: "لقد شاهدنا للتو الطفل الذي جعل العالم بـ 8 مليارات نسمة.

 

وأوضح أن الأم دخلت المخاض عند الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية وتلقائية.

 

نمو غير مسبوق

في حين أعلنت الأمم المتحدة أن هذا النمو غير المسبوق، ويرجع إلى الزيادة التدريجية في عمر الإنسان بسبب التحسينات في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب، وفقا لصحيفة "ذا صن".

 

كما أنه ناتج عن مستويات الخصوبة العالية والمستمرة في بعض البلدان.

 

مع ذلك، أضافت أن معدل النمو الإجمالي لسكان العالم آخذ في التباطؤ.

 

يشار إلى أنه وبعد طفرة كبيرة في منتصف القرن العشرين، يعني تخفيف النمو السكاني أن الوصول إلى 9 مليارات شخص سيستغرق 15 عاما أخرى.

(العربية)

 

 

 

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