هل أوكرانيا على استعداد للتخلي عن طموحها في أن تصبح عضوًا في الناتو؟

ربما مرّ التحول الدبلوماسي المحتمل في الحرب في أوكرانيا دون أن يتم ملاحظته إلى حد كبير من قبل أحد، وذلك عندما أشارت كييف إلى أنها قد تكون على استعداد للتخلي عن طموحها في أن تصبح عضوًا في الناتو، أو على الأقل التقليل من مدى إلحاحها.

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وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "أفيد في أوائل تشرين الثاني أن الإدارة الأميركية كانت تضغط بشكل خاص على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلغاء مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع القيادة الحالية في روسيا. وبعد زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى كييف في 8 تشرين الثاني، أعلن زيلينسكي انفتاحًا جديدًا على الدبلوماسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحث المجتمع الدولي على "إجبار روسيا على إجراء محادثات سلام حقيقية"."

وتابع الموقع، "ومع ذلك، فإن رغبة زيلينسكي الجديدة في إجراء محادثات كانت مبنية على عدة شروط مسبقة من المحتمل ألا توافق عليها موسكو، من ضمها "إعادة كافة الأراضي التي احتلتها أوكرانيا، والتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب ومحاكمة جرائم الحرب"، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس". وكرر ذلك يوم الثلاثاء في تصريحات أمام مجموعة العشرين في بالي، والتي أصدر في خلالها "خطة من 10 نقاط للسلام". على الرغم من أن شروط زيلينسكي المسبقة تجعل المحادثات مع بوتين غير محتملة، يبدو أن واشنطن تعتقد أن الزعيم الأوكراني قد يكون منفتحًا على تقديم بعض التنازلات. ووفقًا لمسؤولين أميركيين تحدثوا مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "إنهم يعتقدون أن زيلينسكي من المحتمل أن يؤيد المفاوضات ويقبل في النهاية التنازلات، كما اقترح أنه في وقت مبكر من الحرب". هل انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمثل أحد تلك التنازلات؟ لم يكن هناك أي ذكر لهذه النقطة في خطته المكونة من 10 نقاط".

وأضاف الموقع، "تكمن قضية توسع الحلف شرقًا في أوكرانيا في صميم الحرب. وفي الوقت نفسه، أصدر زيلينسكي مرسومه بحظر المفاوضات مع بوتين، بعد إعلان روسيا في أيلول أنها ستضم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، كما وجدد نداءه من أجل تسريع عضوية الناتو. قال زيلينسكي في ذلك الوقت: "يجب علينا بحكم القانون تسجيل كل شيء حققناه بالفعل بحكم الأمر الواقع".

وأضاف: "نحن حلفاء بحكم الأمر الواقع. وقد تحقق هذا بالفعل. بحكم الواقع، لقد أكملنا بالفعل طريقنا نحو الناتو. وبحكم الواقع، أثبتنا بالفعل قابلية التشغيل البيني مع معايير الحلف، فهي حقيقية بالنسبة لأوكرانيا - حقيقية في ساحة المعركة وفي كافة جوانب تفاعلاتنا".

وتابع قائلاً: "نحن نثق في بعضنا البعض، ونساعد بعضنا البعض ونحمي بعضنا البعض. هذا هو التحالف، بحكم الأمر الواقع. واليوم، أوكرانيا تتقدم بطلب لجعلها شرعية"."

وبحسب الموقع، "هذا النداء فشل بين الشركاء الغربيين. في العاشر من تشرين الثاني، ربما تغيرت لغة "الشرعية"، وإن كان يصعب تحليلها. وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، كرر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجزء الأول من صياغة زيلينسكي بأننا "أصبحنا شريكًا فعليًا لحلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي". ولكن يبدو أنه قام بتعديل الجزء الثاني. وقال: "لا يهم عندما نصبح أعضاء في حلف الناتو بحكم الشرعية". والسؤال هو، هل كان يقصد الإشارة إلى أن كييف تقبل نموذجًا جديدًا للعلاقة مع الناتو مما يلغي الحاجة الملحة إلى العضوية القانونية في الحلف؟"

وتابع الموقع، "تم توضيح اقتراح مثل هذا التحول من خلال التشبيه الذي قدمه ريزنيكوف خلال المقابلة. وقال إن "الدفع الدفاعي الأوسع لكييف" يشمل العمل من أجل جعل أوكرانيا أكثر استقلالية في قدرتها المستقبلية على الدفاع عن نفسها. ثم قال: "أعتقد أن أفضل إجابة لهذا السؤال هي إسرائيل ... فقد قامت بتطوير صناعتها الوطنية لقواتها المسلحة، ما جعلها مستقلة". وأوضح: "نحن نحاول أن نكون مثل إسرائيل - أكثر استقلالية خلال السنوات المقبلة". والأهمية غير المعلنة للنموذج هي أن إسرائيل ليست عضوًا في الناتو، ولا حتى حليفًا في المعاهدة، لكنها شريك قوي يتمتع بعلاقة خاصة كما وتحصل على 3 مليارات دولار سنويًا كمساعدة دفاعية من واشنطن".

وختم الموقع، "إذا كان التعديل الذي أجراه ريزنيكوف بعناية على صياغة زيلينسكي مكتوبًا وليس تلقائيًا، هل من الممكن أن تكون أوكرانيا قد أسقطت للتو طلب عضوية الناتو - وهو أمر كان على استعداد للقيام به في وقت مبكر من الحرب؟ الجواب على هذا السؤال، كما يقولون، لم يتضح بعد".