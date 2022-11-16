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عربي-دولي
ميدفيديف: واقعة "الصاروخ" تظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية
Lebanon 24
16-11-2022
|
04:30
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قال الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء إن الهجوم الصاروخي المزعوم على الأراضي البولندية يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى.
وكتب ميدفيديف على تويتر "واقعة الضربة الصاروخية التي تزعمها أوكرانيا على مزرعة بولندية تثبت شيئا واحدا فقط: شن حرب بكل السبل على روسيا، والغرب يقترب من حرب عالمية".
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وكان الرئيس البولندي، قال في وقت سابق إن بلاده ليس لديها أدلة ملموسة على من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد 6 كيلومترات من الحدود الأوكرانية وأسفر عن مقتل شخصين.
وذكر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الصاروخ ربما لم يُطلق من روسيا.
وأشارت تقارير إلى أن الصاروخ، الذي سقط في بولندا، أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، أثناء الضربات الصاروخية التي شنتها على أوكرانيا الثلاثاء.
ونقلت الأسوشيتد برس عن 3 مسؤولين أميركيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر، إن التقييمات الأولية تشير إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ للتصدي لصاروخ روسي قادم نحوها الثلاثاء وسط وابل ساحق من الصواريخ التي تستهدف البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
كذلك نقلت الوكالة نفسها عن مسؤول أميركي قوله إن هناك "أدلة أولية" على أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.
اجتماع مجلس الأمن البولندي
وفي وارسو، قال مجلس الأمن القومي البولندي، اليوم الأربعاء، إنه سيجتمع مرة أخرى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش وسط مخاوف من احتمال امتداد الصراع في أوكرانيا إلى الدول المجاورة بعد سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل شخصين.
وقال رئيس المجلس جاسيك سوييرا، في منشور على تويتر "يعكف المجلس حاليا على تحليل الترتيبات التي تم اتخذت حتى الآن مع القادة ورؤساء الأجهزة والحلفاء".
وكان مجلس الأمن البولندي قد اجتمع الليلة الماضية بعد أنباء عن "الضربة".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية أشارت إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.
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