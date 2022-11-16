مقتل 3 من الأمن الإيراني جراء "أعمال شغب"





وتشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

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وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". ووجّه القضاء تهما لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات. أفادت وسائل إعلام إيران بمقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط في الحرس الثوري برتبة عقيد، جراء "أعمال شغب"، الثلاثاء، في ظل احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.وتشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". ووجّه القضاء تهما لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات.

والثلاثاء، شهدت مدن إيرانية عدة تحركات إحياء لذكرى قتلى سقطوا خلال احتجاجات دامية شهدتها البلاد في تشرين الثاني 2019 على خلفية قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن ثلاثة من "المدافعين عن الأمن" قتلوا في مدن مختلفة خلال يوم الثلاثاء.



ونقلت عن مصدر عسكري أن العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي قتل "على يد مثيري شغب مجهولين في مدينة بوكان" ذات الغالبية الكردية في محافظة اذربيجان الغربية في شمال غرب إيران.



وأوضحت أن ألماسي توفي "بعد إصابته بنيران مسدس من أحد مثيري الشغب".

(سكاي نيوز)