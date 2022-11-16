Advertisement

عربي-دولي

الحكومة البريطانية تعلن الغاء اللقاء بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1011241-638041942393995657.png
Doc-P-1011241-638041942393995657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن داونينغ ستريت إلغاء الاجتماع المقرر عقده الأربعاء بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

والاجتماع "أُلغي بسبب مشاكل تتعلق بجدول الأعمال"، على ما أعلنت متحدثة  لوكالة فرانس برس. وكان من المقرر أن يكون الأول  منذ خمس سنوات لزعيمي البلدين الذين تشهد علاقاتهما توترا وأحد أهم الاجتماعات المقررة على هامش قمة مجموعة العشرين لرئيس الحكومة البريطانية الجديد الذي تولى منصبه في نهاية تشرين الأول.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2022-11-17
23:37 | 2022-11-16
23:30 | 2022-11-16
23:22 | 2022-11-16
23:00 | 2022-11-16
19:35 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website