صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا غداة الضربات الروسية

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أطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم في جميع مناطق أوكرانيا كما ورد في تطبيق رسمي للدفاع المضاد للطيران، غداة ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خصوصا واسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل في كييف.وعلى خريطة لأوكرانيا يتم تحديثها آنياً، كانت المناطق الأوكرانية العشرون في حالة إنذار في الساعة 10,03 (08,03 ت غ)، حسب هذا التطبيق، على ماذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".