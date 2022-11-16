Advertisement

عربي-دولي

صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا غداة الضربات الروسية

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1011242-638041943166068812.jpg
Doc-P-1011242-638041943166068812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم  في جميع مناطق أوكرانيا كما ورد في تطبيق رسمي للدفاع المضاد للطيران، غداة ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خصوصا واسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل في كييف. 
Advertisement

وعلى خريطة لأوكرانيا يتم تحديثها آنياً، كانت المناطق الأوكرانية العشرون في حالة إنذار في الساعة 10,03 (08,03 ت غ)، حسب هذا التطبيق، على ماذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2022-11-17
23:37 | 2022-11-16
23:30 | 2022-11-16
23:22 | 2022-11-16
23:00 | 2022-11-16
19:35 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website