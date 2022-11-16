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عربي-دولي

تعود ملكيتها لاسرائيلي: طائرة مسيرة تستهدف ناقلة نفط بخليج عُمان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:18
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في حادث خطير، تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحمل قنابل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

 

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيموثي هوكينز لرويترز إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان.

 

وقال مراسل لوكالة أسوشيتد برس على تويتر، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول دفاعي إن ناقة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان.

 

وأفاد المصدر أن المسيرة التي أصابت ناقلة النفط "باسيفيك زيركون"، التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة "إسترن باسيفك شيبينغ" ومقرها سنغافورة، فيما تعود ملكية الشركة المذكورة إلى الثري الإسرائيلي إدان عوفر، كانت تحمل قنابل.

 

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

 

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب انشطة الشحن في المنطقة، للاسوشيتدبرس "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

(سكاي نيوز)

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