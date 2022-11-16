ماكرون: مجموعة العشرين لم تتجاهل أزمة أوكرانيا

قال كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي في إندونيسيا إنّ "معظم أعضاء مجموعة العشرين يدينون حرب أوكرانيا ولم يتجاهلوا ما يحصل فيها".



وأكّد أنّ هناك "تنسيقا مستمرا مع بولندا لمعرفة ما حصل"، معبّراً عن التضامن الكامل مع بولندا.

Advertisement

(سكاي نيوز)



