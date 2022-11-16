هل سيردّ بوتين على بايدن بالمثل في 20 تشرين الثاني؟

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 تشرين الثاني.





وردا على سؤال عما إذا كان بايدن قد هنأ بوتين في تشرين الاول الماضي، أجاب بيسكوف بالنفي.

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(روسيا اليوم)