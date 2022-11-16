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عربي-دولي

انفصلت عن زوجها العربيّ وبدأت حياتها مع حبيبها الجديد... ماذا في تفاصيل جريمة قتل إبنة الـ23 عاماً؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:00
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عثرت السلطات الإيطالية على شابة تدعى، أناستاسيا العشري، وتبلغ من العمر 23 عاما، مقتولة في ريف فيلا جوليا بإقليم فانو.

ووصلت الشابة الأوكرانية إلى إيطاليا في آذار الماضي، مع زوجها المصري وابنها البالغ من العمر 3 سنوات، وفقا لما أوردته الشرطة المسؤولة عن التحقيق.
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وكانت الشابة تعمل في مطعم بمدينة فانو. ويوم الأحد 13 تشرين الثاني، لم تذهب إلى العمل، وتم البحث عنها طوال المساء حتى صباح اليوم التالي، ليعثر رجال الإطفاء على جثتها.

وقالت الشرطة إن الشابة المقتولة ذهبت إلى زوجها السابق لاستعادة بعض الملابس، وقد أصيبت بطعنات في أجزاء مختلفة من جسمها.

وكانت الشابة قد بدأت حياتها مع شريك جديد بعد انفصالها عن زوجها المصري الذي يعمل كطاه، حيث أصبحت العلاقة بين أناستاسيا وطليقها البالغ من العمر 32 عاما، متناقضة بشكل متزايد، الأمر الذي دفعها للانفصال.

وقبل أيام قليلة من الجريمة، لجأت إلى الشرطة للإبلاغ عن المضايقات التي تعرضت لها من زوجها السابق، مما دفعها لمغادرة المنزل والسكن مع صديقها، وهو زميلها أيضا في العمل.

وفي صباح يوم الجريمة، قررت العودة إلى منزلها لأخذ بعض الأمتعة الشخصية، وهنا التقت بزوجها السابق، ونشب بينهما شجار حاد. ومنذ ذلك الحين فقد أثر الشابة.

وكان صديقها قد أبلغ عن اختفائها، وتم على الفور إطلاق التحقيقات التي نسقها مكتب المدعي العام في بيسارو، مع جنود وحدة التحقيق في بيسارو أوربينو وشركة فانو.

وتم تعقب الشاب المصري ليعثروا عليه في محطة سكة حديد بولونيا، بينما كان يحاول على الأرجح مغادرة إيطاليا، وتعرض للاعتقال كمشتبه به في جريمة إساءة معاملة الأسرة، وهو إجراء قيد التحقيق من قبل السلطة القضائية في بولونيا.
 
 
(روسيا اليوم)

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