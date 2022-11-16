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عربي-دولي

ما هو موقف إيفانكا ترامب من ترشّح والدها للرئاسة؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:00
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أعلنت إيفانكا ترامب، أنها لن تكون طرفا بالحملة الانتخابية لمحاولة والدها العودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، مشيرة إلى أنها اختارت إعطاء الأولوية لأطفالها وحياتها الخاصة، لكنها أكدت أنها ستدعمه خارج الساحة السياسية، بحسب ما افادت صحيفة "الغارديان".
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وحين أعلن دونالد ترامب، إطلاق حملته الانتخابية لسباق الانتخابات الرئاسية 2024 من مؤتمر عقده في منتجع مارالاغو، الثلاثاء، لم تكن إيفانكا حاضرة رغم تواجد أفراد العائلة الآخرين بما في ذلك زوجها جاريد كوشند، بالإضافة إلى زوجة الرئيس السابق، ميلانيا، وابنه إريك. 

وقالت إيفانكا ترامب، البالغة من العمر 40 عاما، في بيان: "أحب والدي كثيرا، هذه المرة، اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. أنا لا أخطط للانخراط في السياسة". 

وأضافت: "سأحب والدي دائما وسأدعمه، لكنني سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي وسأظل دائما فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".

 
(الحرة)
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