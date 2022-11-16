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عربي-دولي

إسرائيل تتهم إيران في هجوم الناقلة قبالة سواحل عمان

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:30
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وجهت مصادر أمنية إسرائيلية أصابع الاتهام لطهران في إصابة الناقلة "باسيفيك زيركون"، واصفةً العملية بالـ "خطأ الاستراتيجي من جانب طهران".

ويأتي الاتهام الإسرائيلي فيما كانت الشــركة المالكة للناقلة "باسيفيك زيركون"، قد كشفت أنها أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان، مضيفة أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.
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في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الناقلة المملوكة للملياردير الإسرائيلي، إيدان عوفير، جرى استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية.

وأضاف المصدر أن ناقلة النفط التي كانت ترفع علم ليبيريا، وهي خاضعةٌ للتشغيل من قبل شركة شحن الشحن "إيسترن باسيفيك شيبينغ" التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

ونقلت رويترز عمن قالت إنهم "ثلاثة مصادر في البحرية"، أن الشكوك تحوم حول طائرة مسيرة يشتبه في أن تكون إيران قدمتها لـ"لجماعات إرهابية في المنطقة، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن".

وأوردت شركة الشحن، أن التحقيقات الأولية تشير إلى الاستهداف بمقذوف، لكن الهجوم لم يؤد لتسرب الماء إلى الناقلة.

وذكر مسؤول عسكري أن الأسطول الخامس في البحرية الأميركية أحيط علما بالواقعة التي حصلت قبالة سواحل عمان.
 
 
(سكاي نيوز)
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