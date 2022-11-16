الرئيس الصيني يؤنب رئيس وزراء هذا البلد... ماذا قال؟

Advertisement

أوضح الزعيم الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تفاصيل ما تمت مناقشته في المحادثات الشخصية لا ينبغي أن يكون متاحا للصحافة.جاء ذلك في مقطع فيديو متداول من قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، حيث قال شي جين بينغ: "كل ما تحدثنا عنه تم تسريبه للصحف، وهو أمر غير مناسب. تلك ليست طريقة عمل المفاوضات. فإذا كان هناك صدق في التعامل، يمكننا التحدث باحترام متبادل، وإلا (ملوحا بيديه) يصعب القول".