أوستن: موسكو تواجه النكسة تلو الأخرى في أوكرانيا

مع تراجعها الأخير في جنوب أوكرانيا، وانسحاب قواتها من مدينة خيرسون، اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن روسيا تواجه النكسات واحدة تلو الأخرى على الأراضي الأوكرانية.



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كما شدد على أن الدعم الغربي ساعد القوات الأوكرانية على استعادة خيرسون.



وتعليقا على المساعدات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى كييف، وفعاليتها على جبهات القتال، فأوضح أوستن أن نسبة اعتراض أنظمة "ناسماس" للصواريخ الروسية على سبيل المثال بلغت 100%



إلى ذلك، أشار إلى أن بلاده قدمت إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية تقدر بـ 18,6 مليار دولار. وأكد خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم كييف مهما طالت الحرب.كما شدد على أن الدعم الغربي ساعد القوات الأوكرانية على استعادة خيرسون.وتعليقا على المساعدات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى كييف، وفعاليتها على جبهات القتال، فأوضح أوستن أن نسبة اعتراض أنظمة "ناسماس" للصواريخ الروسية على سبيل المثال بلغت 100%إلى ذلك، أشار إلى أن بلاده قدمت إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية تقدر بـ 18,6 مليار دولار.

أما عن حادثة سقوط صاروخ على بلدة حدودية بولندية أمس، فأوضح أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها لجمع كافة المعلومات حول ما حصل.

(العربية)