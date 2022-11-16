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عربي-دولي

ستولنبرغ: حادثة بولندا لم تكن لتقع لولا كثافة صواريخ روسيا

Lebanon 24
16-11-2022 | 11:00
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على الرغم من تأكيد أن الصواريخ التي طالت الأراضي البولندية أمس، أتت من أوكرانيا، فإن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اعتبر أن تلك الحادثة لم تكن لتقع لولا كثافة الصواريخ الروسية التي استهدفت أوكرانيا في ذلك اليوم.
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وقال في مؤتمر صحافي من مقر الحلف ببروكسل، اليوم الأربعاء إنه "لا مؤشرات تسمح بالقول إن الحادث الذي أسفر عن قتيلين في بلدة بشيفودوف البولندية الحدودية ناجم عن "هجوم متعمّد، أو أن روسيا تستعد لعمليات عسكرية هجومية ضد دول الحلف.".

كما أضاف أن التحليلات الأولية تفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني للدفاع عن الأراضي ضد صواريخ روسية عابرة".

إلا أنه شدد على أنه ليس خطأ أوكرانيا، محملاً موسكو المسؤولية الأخيرة، لأنها تواصل حربها غير المشروعة ضد الجارة الغربية.

إلى ذلك أكد أن الحلف كثف إجراءاته الاحترازية في الشرق بعد الهجوم، قائلا "دفعنا بالمزيد من القوات البرية والبحرية في الجناح الشرقي". وأوضح أن الناتو سيقيم الوضع في الجناح الشرقي لتحديد الإجراءات المقبلة.

 
(العربية)
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