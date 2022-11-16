الاستخبارات البريطانية: إيران خططت لاغتيال وخطف 10 مواطنين

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كشفت الاستخبارات البريطانية أن إيران خططت لاغتيال وخطف ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين تتهمهم بأنهم "أعداء للنظام".وفي خطابه السنوي حول التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، قال المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية "إم آي 5"، كين ماكالوم، إن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية العدوانية" قد انتقلت إلى شن هجمات إرهابية على الأراضي البريطانية، وفق صحيفة "التلغراف".وأردف أن الموجة الحالية من الاحتجاجات في إيران دفعت النظام لـ"اللجوء إلى العنف لإسكات المنتقدين"، مضيفاً أن "إيران توجه تهديداً مباشراً للمملكة المتحدة من خلال أجهزة استخباراتها العدوانية".كما أوضح أن ذلك يشمل "في أقصى درجاته طموحات لخطف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام".