هل تستطيع الأرض تحمل 10 مليارات نسمة؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه بحسب الأمم المتحدة، فإن عدد سكان العالم وصل أمس الثلاثاء إلى 8 مليارات نسمة، فكيف توصلت الأمم المتحدة لهذا الرقم المذهل؟ وما مدى مصداقيته؟ وهل يمكن للأرض أن تتحمل عشرة مليارات نسمة؟أرجعت صحيفة لوباريزيان Le Parisien سبب اختيار الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه المناسبة بسعي هذه المنظمة الدولية لزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بتكاثر البشرية على كوكب الأرض، لكن الصحيفة لفتت إلى أن هوامش الخطأ في هذه الأرقام كبيرة جدا.وقال الكاتب بالصحيفة غايل لومبار إن المنظمة جمعت للوصول لهذه الرقم نتائج 1758 تعدادا وطنيا تم إجراؤها بين عامي 1950 و2022، وأعداد المواليد والوفيات التي تم تجميعها في السجلات المدنية، فضلا عن المعلومات المستمدة من 2890 مسحا تمثيليا.لكن، رغم أن البيانات التي تتعلق بـ237 دولة أو منطقة في العالم من المفترض أن تغطي سكان العالم بالكامل، فإنه لا يمكن الجزم بموثوقيتها، وفقا للكاتب.وهنا، يقول الكاتب، يبقى المصدر الأضمن لمثل هذه الإحصاءات هو التعدادات السكانية التي تقوم بها كل دولة، غير أنه يتعين أن تكون هذه التعدادات محدثة، وهو ما لا يمكن التحقق منه، خصوصا أن التوقعات السكانية العالمية 2022 الرسمية التي نشرتها الأمم المتحدة هذا الصيف تقول بالحرف "تجري معظم البلدان تعدادا سنويا مرة كل عقد تقريبا". وبالتالي، فإن 36% من تلك المستخدمة في هذا التقرير الأخير تعود إلى ما قبل عام 2015، وفقا للكاتب.وقد عقَّد وباء كوفيد-19 هذا الأمر، إذ تسبب مثلا في إلغاء تعداد السكان في الهند 2020 وفي إلغاء فرنسا التحقيقات الخاصة بالسكان.وينقل الكاتب عن الخبير الجغرافي الفرنسي الأستاذ بجامعة السوريون جيرار فرانسوا دومون قوله " أحيانا تكون لرؤساء الدول مصلحة في زيادة عدد سكان بلدهم من أجل الحصول على إعانات دولية أعلى، مما يعني أن التعداد الموثوق هو ذلك الذي يشمل كل بلدان العالم، وهذا غير ممكن"، حسب قول دومون.وتستمد الأمم المتحدة كذلك معلوماتها من السجلات المدنية، لكن هذه كذلك مختلفة من دولة إلى أخرى وبعيدة عن الاكتمال، حسب الكاتب.وتلجأ الأمم المتحدة إلى النماذج الإحصائية لتقدير الخصوبة أو الوفيات أو تدفقات الهجرة.وفي ظل هذه الظروف، يتابع الكاتب، فإن ربط تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 بوصول سكان العالم عتبة 8 مليارات كان اعتباطيا ولا قيمة علمية له، خصوصا أنه حدد في يونيو\حزيران الماضي ولم يتغير رغم من ماتوا في حوادث لم تكن في الحسبان مثل حرب أوكرانيا وفيضانات باكستان مثلا.