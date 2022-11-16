صور الأشعة فضحته.. ضبط 1.5 كيلوغرام كوكايين داخل أحشاء مسافر

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ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، الأربعاء، في مطار العاصمة عمّان كمية من الكوكايين كان يخبئها مسافر آتٍ من أميركا الجنوبية داخل أحشائه، وفق بيان صادر عن الأمن العام.وقال البيان إن "مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي يحمل جنسية أميركية جنوبية قادم للمملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي"، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب عمّان.وأوضح أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل المطار رصدوا لدى المسافر "مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير" في عمّان، و"عند تصويره بواسطة الأشعة، أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".