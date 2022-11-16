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عربي-دولي

صور الأشعة فضحته.. ضبط 1.5 كيلوغرام كوكايين داخل أحشاء مسافر

Lebanon 24
16-11-2022 | 11:15
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ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، الأربعاء، في مطار العاصمة عمّان كمية من الكوكايين كان يخبئها مسافر آتٍ من أميركا الجنوبية داخل أحشائه، وفق بيان صادر عن الأمن العام.

وقال البيان إن "مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي يحمل جنسية أميركية جنوبية قادم للمملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي"، على بعد ثلاثين كيلومتراً  جنوب عمّان.
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وأوضح أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل المطار رصدوا لدى المسافر "مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير" في عمّان، و"عند تصويره بواسطة الأشعة، أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".
 


وأشار البيان الى ان المسافر "اعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه"، وأُخرجت من جسمه "بالطرق الطبية" 45 كبسولة تبين أنها تحتوي على 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة.

وتؤكد عمّان أن 85 بالمئة من المخدرات التي تُضبط في المملكة معدة للتهريب الى خارج الأردن.

وعمليات تهريب المخدرات عبر المطار نادرة في الأردن، وغالبا ما يكون مصدر المخدرات المهربة سوريا، ووجهتها السعودية ودول الخليج.

وخلال عام 2021، أحبط الجيش الأردني 361 محاولة تهريب وتسلل من الجانب السوري، وضبط 15.5 مليون حبة كبتاغون، بعدما بلغت كمية  الكبتاغون المضبوطة 1.4 مليون حبة عام 2020.
 
(الحرة) 

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