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عربي-دولي

هيئة الأركان العامة البولندية تعلق على حادثة سقوط الصاروخ داخل أراضي البلاد

Lebanon 24
16-11-2022 | 12:30
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علّقت هيئة الأركان العامة البولندية، على سقوط صاروخ يوم 15 تشرين الثاني على أراضي البلاد، مشيرة إلى عدم وجود أي دفاع جوي يمكن أن يحمي كامل أراضي بولندا.
 
وقالت هيئة الأركان العامة البولندية بهذا الشأن: "لا يوجد جيش لديه نظام دفاع جوي يحمي أراضي الدولة بأكملها. يتميز الهجوم الصاروخي بضربة دقيقة على هدف محدد، وليس تدمير عدة أهداف فوق مناطق واسعة"
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 وأشير في السياق ذاته إلى أن "مهمة أنظمة الدفاع الجوي تتمثل، من بين أمور أخرى، في حماية البنية التحتية الحيوية".

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو على خلفية تقارير عن سقوط صاروخ يُزعم أنه روسي الصنع على أراضي البلاد.

بالمقابل، وصفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بأنها "استفزازية".
 
(روسيا اليوم) 
 
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