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عربي-دولي

الخارجية الروسية: كييف تستغل كل فرصة لاتهام روسيا

Lebanon 24
16-11-2022 | 13:00
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على "حادثة الصواريخ" في بولندا، أن كييف تستغل كل فرصة لإلقاء اللوم على روسيا ومحاولة تعزيز الدعم الغربي.
 
ووفقا لبيان الوزارة: "من الجدير بالذكر، مدى سرعة توجيه الاتهامات ضد روسيا من قبل ممثلي نظام كييف، يبدو أن السلطات في كييف تستغل كل فرصة لاتهام روسيا ومحاولة تعزيز الدعم الغربي، وسط حقيقة أن نظام زيلينسكي يبدو أنه أرهق رعاته. وكما تشير البيانات الأولية حول هذا الحادث إلى مسؤولية أوكرانيا".
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ووصفت الخارجية، رد الفعل العلني لعدد من دول الناتو على حادثة الصاروخ بـ "المشين"، حيث نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مزاعم كاذبة بأن روسيا تقف وراء سقوط صاروخ على بولندا، دون الرغبة في فهم وإيضاح الوضع.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.
 
(روسيا اليوم) 
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