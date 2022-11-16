الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس النواب الأميركي

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أظهرت توقعات شبكات إعلامية أمس الأربعاء أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.