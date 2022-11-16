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عربي-دولي

أميركا: احتمال دفع أوكرانيا روسيا للانسحاب من أراضيها ضئيل

Lebanon 24
16-11-2022 | 23:30
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رأى رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي أن احتمال نجاح أوكرانيا عسكريا في دفع روسيا للانسحاب من كامل الأراضي الأوكرانية التي تحتلها ضئيل.
وقال ميلي "احتمال تحقيق نصر عسكري أوكراني، طرد الروس من أوكرانيا بأكملها بما يشمل.. القرم، احتمال حدوث ذلك في أي وقت قريب ليس كبيرا، عسكريا".
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من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن كييف تعمل مع حلفاء دوليين لبناء نظام دفاع جوي "متكامل ومنسق".

ولم يذكر ريزنيكوف تفاصيل أخرى في تغريدة غداة شن روسيا ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا، لكنه قال إن "حماية السماء الأوكرانية "ستكون أولوية في اجتماع مقرر مع حلفاء في ألمانيا.

وكتب يقول "نعمل مع شركائنا على إقامة نظام دفاع جوي متكامل ومنسق. نستعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة".
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