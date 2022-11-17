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عربي-دولي

الكويت تنفذ حكم الإعدام في 7 متهمين أدينوا بالقتل

Lebanon 24
17-11-2022 | 00:00
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نفذت الكويت حكم الإعدام في سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى في أول إجراء من نوعه منذ عام 2017.

وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على تويتر إن الإعدام نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.
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وجاء في البيان أن القتل استوجب "أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم" وكذلك "زجرا لغيرهم". 
في عام 2017 نفذت الكويت حكم الإعدام في عدد من الأشخاص، حيث كانت حالات الإعدام تلك هي الأولى منذ عام 2013.
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