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عربي-دولي
5 قتلى بإطلاق نار في محافظة خوزستان الإيرانية
Lebanon 24
17-11-2022
|
00:30
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قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار من قبل "إرهابيين" كانوا على متن دراجتين ناريتين، استهدف محتجين وعناصر من قوات الأمن في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.
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ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر لم تسمّه، أنه "على إثر دعوة مجموعات مناهضة للثورة (إلى الاحتجاج)، استغل عناصر إرهابيون مسلحون وجود عدد من الأشخاص، وبدأوا بإطلاق النار على الناس وعناصر الأمن" في سوق مدينة إيذه، ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.
وأفاد مساعد محافظ خوزستان ولي الله حياتي التلفزيون الرسمي أن الهجوم وقع عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا أسلحة آلية.
وأوضح أن القتلى هم ثلاثة رجال وامرأة وفتاة، مؤكدا أن بعض المصابين حالاتهم خطيرة وبينهم عناصر شرطة.
وأكد بأن الهدوء يسود المنطقة حاليا فيما تجري عمليات البحث عن المهاجمين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.
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