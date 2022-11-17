إيفانكا ترامب تعلن عدم الانخراط بحملة والدها الرئاسية.. ما السبب؟

أعلنت ابنة الرئيس الأميركي السابق والمستشارة السابقة في البيت الأبيض إيفانكا ترامب انها لا تنوي العودة مجددا إلى العمل السياسي، في إشارة إلى عدم انخراطها في الحملة الرسمية لعودة والدها دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لأن الأولوية بالنسبة إليها هي التركيز على شؤون العائلة.

وجاء تصريح إيفانكا ترمب، البالغة 41 سنة، في معرض مقابلة أجرتها مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News، فيما أثيرت تساؤلات حول احتمال عودتها إلى البيت الأبيض، بعدما أعلن ترامب عزمه خوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وأوضحت إيفانكا أنها تريد إيلاء العناية للأسرة، ولأبنائها الثلاثة؛ أرابيلا وثيودور وجوزيف، قائلة: "أحب والدي حبا كبيرا. لكن في الوقت الحالي، أختار أن تكون أولويتي هي أبنائي وحياتنا الخاصة"، ثم أضافت "لا أعتزم الانخراط في العمل السياسي".

وأضافت إيفانكا بالقول: "أدعم والدي حتى يمضي قدما، لكن سأفعل ذلك من خارج حلبة السياسة. أنا ممتنة وقد نلت شرف خدمة الشعب الأميركي، كما أني سأفخر دوما بالكثير من الإنجازات التي حققتها" الإدارة السابقة.

وأثنى ترامب مرارا على أداء ابنته إيفانكا، قائلا إنها أبلت بلاء حسنا في المهام التي أوكلت لها، عندما كانت في البيت الأبيض.

وكانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مستشارين بارزين في إدارة دونالد ترامب، التي واجهت انتقادات بسبب ما اعتبر إقحاما لـ"أفراد من العائلة" في مهام دبلوماسية وسياسية بارزة.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، عن عزمه على خوض غمار الانتخابات، من بيته في "مارالاغو" في ولاية فلوريدا، وسط غياب ابنته إيفانكا، ونجله دونالد ترامب جونيور.

(العربية)