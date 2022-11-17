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عربي-دولي

بالأدلة.. أميركا تتهم ايران باستهداف ناقلة "باسفيك زيركون"

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:00
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان ان هجوما استهدف ناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

 

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن طائرة مسيرة إيرانية الصنع نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة "باسيفك زيركون" في خليج عُمان في 15تشرين الثاني .

 

وأضافت أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية استجابت للوضع في المنطقة.

 

وقالت الشــركة المالكة للناقلة "باسيفيك زيركون"، إن الناقلة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عمان، مضيفة أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها.

 

ووجهت مصادر أمنية إسرائيلية، أصابع الاتهام لطهران في إصابة الناقلة "باسيفيك زيركون"، واصفةً العملية بالـ"خطأ الاستراتيجي من جانب طهران".

 

من جهتها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الناقلة المملوكة للملياردير الإسرائيلي، إيدان عوفير، جرى استهدافها بطائرة مسيرة إيرانية.

(سكاي نيوز)

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