6 عقبات أمام ترامب للجلوس مُجدداً عام 2024 على كرسي الرئاسة.. هل يتخطاها؟

كتبت "سكاي نيوز عربية":

أثار إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2024، ردود أفعال واسعة، وسط حديث عن العديد من العقبات التي تقف كحجر عثرة في طريقه للعودة إلى البيت الأبيض مجددا.

قدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا، قائلًا إن قراره يسعى لـ"جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

ويُتوقع أن تمهد أوراق ترامب لمعركة ضارية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة، في الوقت الذي علّق الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

لكن هناك 6 عقبات تعترض طريق ترامب من أجل الجلوس ثانية على كرسي الرئاسة في المكتب البيضاوي:

1- عبء الولاية الأولى

طريق ترامب إلى البيت الأبيض ليس مفروشا بالورود، إذ كشف تقرير لشبكة "بي بي سي"، أن عدة عقبات تقف أمام طموح الرئيس الأمريكي السابق:-على رأس هذه العقبات أن أعضاء الحزب يتذكرون عجزه عن إلغاء الإصلاحات الصحية، التي جاء بها الديمقراطيون، في فترة ولايته السابقة.

عدم تحقق أي شيء على أرض الواقع له علاقة بوعوده المتكررة بالاستثمار في البنى التحتية.

رغم قيام ترامب بعدد من الأمور مثل خفض الضرائب وإصلاح المنظومة الجنائية، إلا أن تعامله مع جائحة كورونا التي ضربت العالم في خضم فترة رئاسته للولايات المتحدة، أمورٌ قد تفتح عليه النار من مختلف الجبهات.

كما أن شبح 6 كانون الثاني ما تزال في ذاكرة الأميركيين، إذ عليه أن يبرر سلوكه في نهاية فترته الرئاسية، ودوره في الهجوم على مقر الكونغرس عام 2021، بعدما ظهر أنصاره وهم يرفعون لافتاته ويخربون قاعات المجلس، وسط الغازات المسيلة للدموع.

2- أزمة الانتخابات النصفية

لم يكن ترامب بعيدًا عن المشهد في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخرًا، إذ كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن الرئيس الأميركي السابق كان سببا في خسارة حزبه الجمهوري في تلك الانتخابات.

وأوضحت أن أرقام التصويت في تلك الانتخابات، أشارت إلى أن هيمنة ترامب المستمرة على الحزب الجمهوري جعلت الانتخابات الأخيرة تدور حول رئيس سابق مهزوم، أكثر مما كانت تدور حول الرئيس الحالي والحزب الذي في السلطة.

3- عقبة السن

لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن عامل السن سيكون أحد العقبات أمام ترامب الذي يريد العودة إلى البيت الأبيض.

في فوزه، سيكون عمر ترامب 78 سنة يوم أدائه اليمين في يناير 2025، وهو السن نفسه الذي دخل فيه بايدن البيت الأبيض، ليكون ثاني أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

4- متاعب القضاء

المتاعب القضائية أيضا أحد الأمور التي تؤرق ترامب:

يواجه تحقيقا جنائيا بشأن التلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا.

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يواجه تحقيقا مدنيا يتعلق بالتزوير يخص امبراطورية أعماله في نيويورك.

أمامه تحقيق فيدرالي بشأن دوره في الهجوم على مقر الكونغرس.

تعامله مع وثائق سرية بعد فترته الرئاسية.

5- منافسون أقوياء

يعتقد المحلل السياسي من واشنطن مهدي عفيفي أن حظوظ ترامب في الانتخابات ليست كبيرة، نظرا لوجود منافسين أقوياء من الحزب الجمهوري.

وبدأ أقطاب الحزب بالحديث عن حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، الذي يأتي كمنافس قوي لترامب، إضافة إلى مايك بنس نائبه السابق الذي أصدر كتابا في نفس يوم إعلان ترشح ترامب للرئاسة وانتقده خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني.

6- معركة التأييد

تشير استطلاعات رأي متعاقبة إلى ان عددا من الساسة الجمهوريين باتوا ينافسون ترامب بالفعل، فيما كان الاعتقاد ساريا بأن الرئيس السابق، يحظى بشبه إجماع.

ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان حاكم فلوريدا، دي سانتيس، سيخوض انتخابات الرئاسة في 2024، لكن السياسي الجمهوري، يحظى بتأييد متزايد.

وأظهر استطلاع أعلنت نتائجه عشية إعلان ترامب عن الترشح؛ تقدم دي سانتيس على ترامب، بهامش كبير، في حال تنافس الاثنان لنيل تسمية الحزب الجمهوري.