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عربي-دولي

قصف روسي استهدف مدينة أوديسا.. وواشنطن تشجع الحل السياسي لإنهاء الحرب

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:00
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب أماكن تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في محاولة استعادة أراضيها لتي سيطرت عليها موسكو بدعم غربي.
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وفي آخر التطورات الميدانية، تم إعلان حالة تأهب جوي في كييف ومدن أوكرانية أخرى تحسبا لهجمات روسية، فيما أفاد الجيش الأوكراني بوقوع قصف روسي استهدف مدينة أوديسا.

هذا وقال الدوما الروسي إن أوكرانيا ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن هجماتها في القرم ودونباس وزابوريجيا.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي قال إن احتمال دفعِ أوكرانيا روسيا للانسحاب من أراضيها ضئيل.
واستبعد قدرة أوكرانيا على الانتصارِ حالياً، كما أكد ميلي أنه يشجع الحل السياسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأميركية أن روسيا تحتفظُ بقدرات قتالية وازنة داخل أوكرانيا.

وبالحديث عن المفاوضات، قال ميلي إن الرئيس بايدن كان واضحا بأن أوكرانيا تملكُ توقيت وشكل المفاوضات مع روسيا.
 
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