قصف روسي استهدف مدينة أوديسا.. وواشنطن تشجع الحل السياسي لإنهاء الحرب

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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب أماكن تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في محاولة استعادة أراضيها لتي سيطرت عليها موسكو بدعم غربي.وفي آخر التطورات الميدانية، تم إعلان حالة تأهب جوي في كييف ومدن أوكرانية أخرى تحسبا لهجمات روسية، فيما أفاد الجيش الأوكراني بوقوع قصف روسي استهدف مدينة أوديسا.هذا وقال الدوما الروسي إن أوكرانيا ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن هجماتها في القرم ودونباس وزابوريجيا.وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي قال إن احتمال دفعِ أوكرانيا روسيا للانسحاب من أراضيها ضئيل.