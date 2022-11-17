ولي العهد السعودي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية بثاني محطة في جولته

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أفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بأن الرئيس يون سوك يول عبّر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا في سول، في إطار زيارة يجريها ولي العهد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث وصل ولي العهد السعودي أمس إلى سيول ثاني محطات جولته الآسيوية.من جهته، قال ولي العهد السعودي إن الرياض تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030، مضيفاً بالقول: "نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون". كما قال إن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.الأمير محمد بن سلمان أضاف: "نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية".كما أبدى ولي العهد السعودي دعمه لسياسة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بكوريا الشمالية ويندد بالتجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يونغ، بحسب ما نقله القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية.