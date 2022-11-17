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عربي-دولي
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية بثاني محطة في جولته
Lebanon 24
17-11-2022
|
04:30
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أفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بأن الرئيس يون سوك يول عبّر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.
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وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا في سول، في إطار زيارة يجريها ولي العهد لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث وصل ولي العهد السعودي أمس إلى سيول ثاني محطات جولته الآسيوية.
من جهته، قال ولي العهد السعودي إن الرياض تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030، مضيفاً بالقول: "نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون". كما قال إن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.
الأمير محمد بن سلمان أضاف: "نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية".
كما أبدى ولي العهد السعودي دعمه لسياسة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بكوريا الشمالية ويندد بالتجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يونغ، بحسب ما نقله القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية.
وكان رئيسُ وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله أمس إلى العاصمة الكورية الجنوبية. وعقد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الكوري تناولا خلالها آفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.
ومن المنتظر أن تكون الملفات الاقتصادية الكبرى على جدول الزيارة بحضور كبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في السعودية.
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