هل ستشتعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟

دعت لجنة مفوضة من الكونغرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقييم ما إذا كانت الصين منخرطة في ممارسات تجارية غير عادلة، وهو حكم قد يؤدي في النهاية إلى تعليق الولايات المتحدة العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين.

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وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "إذا تم تبني التوصية، التي قدمتها لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين في تقريرها السنوي إلى الكونغرس الذي صدر يوم الثلاثاء، فمن شأنها أن تعكر العلاقة التجارية التي استمرت عقدين من الزمن وتزيد من توتر ديناميكية مشحونة بالفعل بين القوتين العظمتين. من خلال التراجع عما يسمى بالعلاقات التجارية الطبيعية الدائمة التي وافق عليها الكونغرس في عام 2000 في ظل دفع الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية(WTO) ، يمكن للولايات المتحدة أن تمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. توصي اللجنة بشكل أساسي بالمزيد من المواجهة الاقتصادية مع الصين التي عُرف بها عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يلقي العديد في واشنطن باللوم عليه بسبب فقدان وظائف التصنيع الأميركية وتآكل القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة في العقود الأخيرة".



وتابعت المجلة، "قال أليكس وونغ، رئيس اللجنة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية خلال إدارة ترامب، "هذا من شأنه تقوية الإدارة وتعزيز نفوذ الكونغرس لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية التي ربما تكون قد بطل عملها أو لا تخدم مصالح الولايات المتحدة". وأضاف: "هل سيؤثر ما سبق على العلاقات الأميركية الصينية؟ هذا أكيد. لكن هذا هو بيت القصيد. نوصي بأن ينظر الكونغرس والإدارة في هذه الآلية من أجل تقييم العلاقة التجارية مع الصين وإعادة توازنها بشكل مناسب".

تطبق الولايات المتحدة على نطاق واسع القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية الأكثر رعاية، والتي تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد نفس الشروط لكل عضو آخر. في حين أن هناك بعض الاستثناءات لاتفاقيات التجارة الحرة - مثل داخل الاتحاد الأوروبي والاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - إلا أن الولايات المتحدة تمنح امتياز التصرف بحرية لمعظم الدول، باستثناء كوبا وكوريا الشمالية. ووفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن للولايات المتحدة إلغاء وضع الصين كدولة مفضلة بموجب استثناءات الأمن القومي، والتي استخدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا في شباط. هذا الامر سيكون أيضًا اعترافًا بأن الصين لم تلتزم بنهايتها من الصفقة في العلاقة التجارية التي استمرت عقدين من الزمن.

على وجه التحديد، دعت اللجنة الصين إلى انتهاك تعهدها لمنظمة التجارة العالمية من خلال سن الإعانات الصناعية، وسرقة الملكية الفكرية، ووضع سياسات الحماية التي أضرت بالشركات الأميركية".

وأضافت الصحيفة، "من شأن قرار إلغاء وضع التجارة التفضيلية أن يجبر الكونغرس على إعادة تقييم العلاقة التجارية. حتى الآن، أبقت إدارة بايدن إلى حد كبير على سلسلة من التعرفات الجمركية التي وضعها ترامب لأول مرة، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية انتقامية بمليارات الدولارات على بكين. قد تؤدي أي خطوة لمراجعة الممارسات التجارية غير العادلة للصين إلى إثارة البيروقراطية الأميركية التي كانت بطيئة في التصرف بشأن هذه القضية. ولكن حتى إذا لم تقرر إدارة بايدن والكونغرس تنفيذ التوصيات الـ 39 الواسعة النطاق الواردة في التقرير والتي تغطي كل شيء من إنشاء مكتب في البيت الأبيض إلى تشديد سلاسل التوريد الأميركية إلى جدوى فرض حصار للطاقة على الصين، فهذا من شأنه أن يشكل إضافة إلى تبني واشنطن مواقف أكثر تشددًا تجاه الصين من قبل الحزبين".

وبحسب المجلة، "في الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن حقبة ما بعد الحرب الباردة "انتهت نهائيًا" في خطاب ألقاه في جامعة جورجتاون كشف النقاب عن استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، والتي تركزت على الصين باعتبارها التحدي الأول لقوة الولايات المتحدة. واللجنة، التي تم تشكيلها بموجب قانون صادر عن الكونغرس بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، اتخذت موقفًا أكثر صرامة بشأن الممارسات التجارية لبكين، مما جعل القضية على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن على الشكل التالي، أن الصين هي السبب في تضخم العجز التجاري للولايات المتحدة من خلال التقليل المنهجي لعملتها والانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة. من ناحية أخرى، اتخذت الصين أيضًا خطوات للابتعاد عن الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة. ودفع الرئيس الصيني شي جين بينغ استراتيجية "التداول المزدوج" المصممة لتقليل اعتماد الصين على الواردات الأميركية والغربية، وخاصة التقنيات الحيوية. سعت إدارة بايدن إلى حرمان روسيا من رقائق الكمبيوتر ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا، وقد هدد التشريع الأميركي الأخير قطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين، مثل قانون الرقائق الالكترونية، الذي يسعى إلى إعادة إنتاج أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة. كما دعا التقرير الكونغرس إلى إنشاء لجنة حكومية أميركية دائمة لفحص العقوبات أو غيرها من الإجراءات الاقتصادية المحتملة للرد على العمل العسكري الصيني بشأن تايوان".

وتابعت المجلة، "مع عدم قدرة منظمة التجارة العالمية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية للصين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحييد إدارة ترامب المتعمد لتلك الهيئة، تدفع اللجنة صانعي السياسة في واشنطن لاتخاذ موقف".