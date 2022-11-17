Advertisement

عربي-دولي

هل يجب السماح لديناميكية ساحة المعركة بتشكيل شروط التفاوض في أوكرانيا؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1011641-638042865869686754.jpg
Doc-P-1011641-638042865869686754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الجزيرة" أنّ مجلة "فورين بوليسي" الأميركية نشرت مقالا يرى فيه كاتبه جيمس تراوب أن الوقت ما زال مبكرا للغاية على بدء مفاوضات لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإحلال السلام هناك.

وقال  تراوب إن الدبلوماسية السابقة لأوانها أثناء الحرب خطأ، وينبغي السماح لديناميكية ساحة المعركة بتشكيل شروط التفاوض.
Advertisement

واستشهد تراوب بما حدث في صيف عام 1814 عندما التقى مفاوضون أميركيون وبريطانيون في مدينة غنت البلجيكية على أمل وضع حد للحرب الدائرة بين بلديهم على مدى عامين، والتي بدأت بغزو إنجلترا الولايات المتحدة.

وقال إن الأميركيين كانوا على وشك الرضوخ للمطالب البريطانية بإعادة ترسيم الحدود، مع احتفاظ المملكة المتحدة بالمكاسب التي حققتها على الأرض، ومن بينها أجزاء من نيو إنغلاند التي تقع شمال شرقي الولايات المتحدة وتضم 6 ولايات مهمة.

بيد أن المفاوضين الأميركيين لجؤوا إلى المماطلة على أمل سماع أخبار لصالحهم من ساحة المعركة، وسرعان ما وصلتهم أنباء الانتصارات الأميركية على الأرض، مما اضطر البريطانيين لسحب جميع مطالبهم، وتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام أنهى الحقبة التي كانت فيها السيادة الأميركية مهددة.

وقال الكاتب إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي يحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على "اغتنام الفرصة" للجهود الدبلوماسية الآن بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأوكرانية التي يرى أنها أوصلت الجيش الروسي إلى طريق مسدود.

ويرى تراوب أن ذلك سيكون خطأ، فالقوات الأوكرانية تتصدى للجيش الروسي منذ بداية الحرب، وتمكنت من إخراجه من مناطق كان يبسط سيطرته عليها، وكان بالإمكان أن تقود أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام قبل شهر من الآن إلى تنازل أوكرانيا عن خيرسون وإبقائها تحت السيطرة الروسية، لكن الأوكرانيين استطاعوا استعادة المدينة مؤخرا، تماما كما كان من شأن الوضع في اتفاق 1814.

وخلص تراوب إلى أن لحظة الاحتكام للدبلوماسية ستأتي، لكن وقتها لم يحن بعد، داعيا إلى ضرورة عدم التسرع بدفع أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا في الوقت الراهن وانتظار ما سيسفر عنه القتال في ساحة المعركة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-11-17
15:30 | 2022-11-17
15:00 | 2022-11-17
14:41 | 2022-11-17
14:30 | 2022-11-17
14:27 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website