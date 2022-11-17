كلامٌ جديد.. تصريحٌ لافت من أردوغان عن بشار الأسد وسوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنّ هناك إمكانية لمراجعة العلاقات مع سوريا.

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وأوضح الرئيس التركي، خلال رحلة عودته من بالي، أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في حزيران من العام المقبل.وعن إمكانية لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، اعتبر أردوغان أنه "لا يوجد خلاف أبدي في السياسة"، داعياً لاستمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لتجنب حرب عالمية أخرى، وقال: "لدي انطباع بأنه ليس لدى أي من الطرفين نية لاستخدام السلاح النووي".