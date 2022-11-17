أوكرانيا: حان وقت "باتريوت"

Advertisement

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه تحدث بالهاتف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وشدد خلال ذلك على ضرورة الإسراع بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.وأكد الوزير الأوكراني على أن "الوقت قد حان لمنظومات باتريوت"، وأضاف: "أجريت محادثة هاتفية مع بلينكن مباشرة خلال فترة الهجوم الضخم على أوكرانيا صباح اليوم. شددت على أنه من الضروري تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. لقد أثبت NASAMS فعاليته بالفعل. أنا متأكد أيضا أن الوقت قد حان لتوريد مجمعات باتريوت".وباشر الجيش الروسي بقصف مواقع البنية التحتية الحيوية الأوكرانية في 10 تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي خططت له ونفذته الهيئات المختصة الأوكرانية.ويتركز القصف الروسي على مرافق الطاقة ومنشآت الصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكوفسك.