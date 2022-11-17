موسكو تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "من دون تغيير"

أكدت روسيا تمديد الاتفاق المتعلق بصادرات الحبوب الأوكرانية "من دون أي تغيير"، بعد إعلان مماثل صدر أمس عن تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الجانب الروسي يسمح بالتمديد التقني لـ "مبادرة البحر الأسود" من دون أي تغيير في شروطها ونطاقها". وكانت موسكو انسحبت لفترة قصيرة من الاتفاق في نهاية تشرين الأول، مُدينةً استخدام كييف الممر الإنساني "لأغراض عسكرية".

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