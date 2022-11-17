Advertisement

عربي-دولي

العراق.. إعفاء 3 مسؤولين من مهامهم على خلفية حريقي المطار

Lebanon 24
17-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1011679-638042911252077217.jpg
Doc-P-1011679-638042911252077217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان بأن السوداني عقد في المطار اجتماعا ضم وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة.
Advertisement

وبعد استماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، شدد رئيس الوزراء على متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط، ودعا إلى إجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه.

كما وجه اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-11-17
15:30 | 2022-11-17
15:00 | 2022-11-17
14:41 | 2022-11-17
14:30 | 2022-11-17
14:27 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website