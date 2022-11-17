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عربي-دولي
العراق.. إعفاء 3 مسؤولين من مهامهم على خلفية حريقي المطار
Lebanon 24
17-11-2022
|
09:30
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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان بأن السوداني عقد في المطار اجتماعا ضم وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة.
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وبعد استماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، شدد رئيس الوزراء على متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط، ودعا إلى إجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه.
كما وجه اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.
المصدر:
روسيا اليوم
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