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بيسكوف: واشنطن قادرة على التخلي عن خططها العسكرية في أوكرانيا ووقف ضخها بالأسلحة

Lebanon 24
17-11-2022 | 11:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن واشنطن قادرة على التخلي عن خططها العسكرية في أوكرانيا وضخ الأسلحة لها، في حال رغبت بذلك.

وأضاف بيسكوف: "إذا أرادت واشنطن أن تتخلى عن خططها العسكرية لأوكرانيا.. ضخ أوكرانيا بالأسلحة وما إلى ذلك. واشنطن قادرة على كل هذا إذا أرادت. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نقوله بيقين مطلق". 
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وكان مسؤولون في الولايات المتحدة قد دعوا مؤخرا كييف إلى التفاوض مع روسيا من أجل حل الصراع، وصرحت السفيرة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث، بأن واشنطن تأمل في أن تجري المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في أسرع وقت ممكن.
المصدر: روسيا اليوم
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