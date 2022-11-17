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عربي-دولي

محمد بن راشد: مونديال قطر محطة تاريخية لكل العرب

Lebanon 24
17-11-2022 | 13:00
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الخميس، إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم إنجاز قطري وفخر خليجي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن استضافة المونديال في قطر "محطة تاريخية لكل العرب".
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وأضاف "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله".

 
(سكاي نيوز)

عربي-دولي

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