12 دقيقة تجمع أردوغان ونتنياهو لأول مرة منذ 2013... ماذا دار بينهما؟

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أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرت 12 دقيقة.وقالت إن نتنياهو وأردوغان بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.وأكد أردوغان على أهمية الحفاظ على العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.وقالت الرئاسة التركية، الخميس، إن الرئيس التركي أبلغ بنيامين نتنياهو، الذي فاز بالانتخابات في وقت سابق الشهر الجاري، أنه من المهم الحفاظ على العلاقات على أساس احترام المصالح المشتركة.وذكرت أن نتنياهو قدم التعازي للرئيس التركي بقتلى انفجار اسطنبول، وعرض عليه المساعدة في مكافحة الإرهاب.من جهته، شكر أردوغان نتنياهو وقدم له التعازي بقتلى عملية مستوطنة أريئيل، كما جدد تهانيه له في الفوز بالانتخابات.وقبل أيام، وجه الرئيس التركي برقية تهنئة لنتنياهو بمناسبة فوزه بالانتخابات.ويأتي الاتصال في مرحلة تشهد تقاربا في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد فترة طويلة من التوترات.