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عربي-دولي

الناتو غير قلق على مستقبله من عودة ترامب إلى سدة البيت الأبيض

Lebanon 24
17-11-2022 | 15:00
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قال نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جوان، إنه غير قلق على مستقبل الحلف من عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للسلطة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان ترامب الثلاثاء عن ترشحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية 2024
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وقال جوان خلال منتدى التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي: "الدعم الشعبي لحلف الناتو قوي جدا في الولايات المتحدة، وتغيير القادة في الدول الديمقراطية يأتي بناء على خيار الشعب، أنا لست قلقا بشأن من سيكون في السلطة في الولايات المتحدة".

بدوره، أعرب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، عن أمله في عدم حدوث تغير في العلاقة مع الاتحاد الاوروبي في حال تغير السلطة في الولايات المتحدة، لأن هذا ما تقتضيه التغيرات في المشهد الجيوسياسي.

وأضاف: في السنوات الأخيرة حققت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نجاحات كبيرة في مجالات التعاون عبر الأطلسي"... علاوة على ذلك، هناك تقارب في المصالح. نحن نتحرك في نفس الاتجاه. ولفت إلى أن الانتخابات ستجري بعد عامين، وحاليا ينتظرنا الكثير من العمل، والكثير من التحديات، لذا يجب أن نركز على تحقيق النتائج". 

ترامب الذي اتبع سياسة "أميركا أولا" وجه الكثير من الانتقادات للاتحاد الاوروبي وحلف الناتو خلال حكمه لدرجة أن العديد من السياسيين الأميركيين لم يستبعدوا انسحاب الولايات المتحدة من الحلف إذا أعيد انتخاب ترامب لولاية ثانية.
 
(روسيا اليوم) 
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